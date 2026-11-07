Quem vai circular por Campo Grande neste sábado (7) precisa ficar atento às mudanças no trânsito. Eventos comunitários, religiosos e culturais vão provocar interdições em três ruas da Capital, com bloqueios em diferentes horários. Também há um trecho fechado para obras de drenagem.

Pela manhã, a Rua Barbacena ficará interditada das 8h às 12h, entre as ruas Indianápolis e Piraputanga, para um evento comunitário. Já a Rua Lindóia terá bloqueio das 8h às 23h59, entre as ruas Dona Júlia Serra e Professor Henrique Cirilo Corrêa, para uma atividade religiosa.

À tarde, o Paquera Cultural provoca a interdição da Rua do Patrocínio, das 16h às 23h, entre a Rua Leolina Dias Martins e a Avenida dos Cafezais. Além dos eventos, a Rua Afonso Celso segue totalmente interditada até 20 de novembro, entre as ruas Doutor Fauze Saueia e Antônio do Prado, para obras de drenagem de águas pluviais.

Rotas alternativas

Rua Barbacena: ruas Indianápolis e Piraputanga.

Rua Lindóia: ruas Dona Júlia Serra e Professor Henrique Cirilo Corrêa.

Rua do Patrocínio: Rua Leolina Dias Martins e Avenida dos Cafezais.

Rua Afonso Celso: ruas Escaramuça e José Peixoto.

A Agetran orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos, respeitarem a sinalização provisória e redobrarem a atenção nos trechos afetados.