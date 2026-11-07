O corpo do adolescente de 15 anos que havia desaparecido nas águas do Rio Paraguai foi localizado na manhã deste sábado (7), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, na região da Pedreira, em Ladário.

A localização ocorreu por volta das 8h55, após buscas iniciadas ainda na tarde de sexta-feira (6), quando o jovem desapareceu no rio. As equipes realizaram operações subaquáticas durante as tentativas de encontrar a vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava a aproximadamente 100 metros do local onde ocorreu o afogamento, submerso a cerca de cinco metros de profundidade, nas proximidades da margem direita do rio.

Após a localização, os militares realizaram os procedimentos necessários para retirar o corpo da água e fizeram os encaminhamentos às autoridades competentes.