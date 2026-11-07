Campo Grande recebe, entre os dias 11 e 13 de novembro, a oitava edição do SENACOP (Seminário Nacional de Compras Públicas), que reunirá especialistas, gestores e profissionais de diferentes regiões do país para discutir os desafios das contratações públicas no Brasil. O evento será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com palestras, workshops e debates sobre temas que impactam diretamente a administração pública.

Entre os assuntos previstos estão os cinco anos de aplicação da Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações, os impactos da reforma tributária nos contratos administrativos, o uso da inteligência artificial nas compras públicas e a fiscalização de contratos.

Realizado pelo Grupo Atrea Educação, o seminário terá participação paga, mediante inscrição. Paralelamente, será realizada a Feira SENACOP, com entrada gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição nas atividades técnicas.

A programação começa na quarta-feira (11), às 15h, com o credenciamento dos participantes e a abertura da feira de expositores. Às 18h30, Victor Amorim fará a palestra de abertura, abordando os cinco anos da Lei nº 14.133/2021, as mudanças promovidas pela legislação e os desafios para tornar as contratações públicas mais eficientes.

Um dos destaques será a participação do ministro Benjamin Zymler, responsável pela palestra de encerramento, na sexta-feira (13), às 17h20. Com o tema “Depois da Lei nº 14.133: que contratação pública queremos construir?”, a apresentação discutirá os rumos das compras governamentais.

Na quinta-feira (12), a programação terá discussões sobre a transformação digital das compras públicas e os efeitos da reforma tributária nos contratos administrativos, incluindo questões relacionadas à formação de preços e ao reequilíbrio econômico-financeiro.

Os workshops abordarão situações práticas do setor, como elaboração de estudos técnicos, contratação direta, aquisição de tecnologia e uso da inteligência artificial. Também haverá debates sobre segurança jurídica, responsabilidade dos agentes públicos e controle das contratações.

Na sexta-feira (13), os temas incluem jurisprudência dos Tribunais de Contas, integração entre órgãos de controle, aplicação de sanções e gestão e fiscalização de contratos.

Feira terá entrada gratuita

Além das atividades técnicas, o SENACOP terá uma feira de expositores com empresas de diferentes estados, que apresentarão tecnologias, equipamentos e serviços voltados à administração pública.

Participam empresas de São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Entre os expositores estão ConsigX, Zoe Web, NoPaper, Licitanet e Minart, além das empresas locais Inovvati, NewPC, Office Formato, CopyTec, Rica Motors e Ford Navesa.

Os produtos e serviços apresentados incluem plataformas de licitação, sistemas de gestão documental, softwares, infraestrutura tecnológica, mobiliário e veículos.

A visitação à feira será gratuita e aberta ao público, inclusive para quem não estiver inscrito no seminário. No entanto, o acesso não dá direito à participação nas palestras, nos workshops e nas demais atividades restritas aos inscritos.

Inscrições podem ser feitas pelo site www.senacop.com.br.