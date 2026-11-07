Uma feijoada beneficente vai reunir gastronomia, música e solidariedade neste domingo (8), em Campo Grande. A iniciativa busca arrecadar recursos para ajudar Maria Valentina no tratamento da síndrome de Cornélia de Lange, uma condição genética rara.

O evento acontece das 11h30 às 14h, no salão de festas da Igreja São Francisco de Assis, localizado na Rua 14 de Julho, 4.237, no bairro São Francisco.

As marmitas serão vendidas por R$ 50, e a organização orienta que os participantes levem pratos e talheres. A programação também contará com apresentação do Grupo Destak Samba.

Todo o recurso arrecadado será destinado ao tratamento de Maria Valentina. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 98121-9433.