Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 62,2 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O levantamento mostra que as mulheres representam a maioria dos participantes, com cerca de 40 mil inscrições, enquanto os homens somam 22,2 mil. Em relação à cor ou raça, pessoas brancas formam o maior grupo, com 25.560 inscritos, seguidas pelas pessoas pardas, com 23.100 registros.

Os dados estão disponíveis no Painel Enem 2026, ferramenta de consulta pública do MEC (Ministério da Educação) e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que reúne informações sobre faixa etária, situação escolar, distribuição geográfica e solicitações de atendimento especializado.

Do total de participantes em Mato Grosso do Sul, 31.326 estão cursando a última série ou ano do ensino médio. Desse grupo, aproximadamente 27,6 mil são estudantes da rede pública e tiveram a inscrição realizada automaticamente. Outros 17.346 candidatos já concluíram essa etapa da educação básica.

O painel também registra 12.509 pessoas que ainda estão cursando o ensino médio, mas não devem concluir os estudos em 2026. Há ainda 1.052 inscritos que não estão matriculados nessa etapa e também não concluíram o ensino médio.

Na distribuição por cor ou raça, além dos 25.560 participantes que se autodeclararam brancos e dos 23.100 pardos, há 4.135 pretos, 1.972 indígenas e 920 amarelos. Outros 6.546 candidatos não informaram cor ou raça no momento da inscrição.

Maioria feminina também aparece nos dados nacionais

Em todo o Brasil, o Enem 2026 contabilizou 5.051.345 inscrições confirmadas, de um total de 5.655.423 realizadas. As mulheres representam 63,98% dos participantes, com 3.232.013 inscrições, enquanto os homens correspondem a 36,02%, totalizando 1.819.332 candidatos.

A distribuição por idade mostra que o exame reúne principalmente jovens em fase de conclusão da educação básica. Os participantes com 17 anos formam o maior grupo, com 1.292.082 inscrições confirmadas, seguidos pelos candidatos de 18 anos, que somam 1.269.907. Juntas, as duas faixas etárias representam 50,7% dos inscritos.

Também foram registrados 691.633 participantes com até 16 anos, 463.720 com 19 anos e 235.457 com 20 anos. Entre os candidatos de 21 a 30 anos, são 725.118 inscrições. Já a faixa de 31 a 59 anos reúne 359.607 pessoas, enquanto os participantes com mais de 60 anos somam 13.821.

Inscrição gratuita e atendimento especializado

Dos mais de 5 milhões de participantes com inscrição confirmada em todo o país, 3.432.111 tiveram direito à gratuidade, enquanto 1.619.234 confirmaram o pagamento da taxa.

O painel também apresenta informações sobre os atendimentos especializados solicitados pelos candidatos. Entre os recursos mais requisitados estão o tempo adicional, com 77.956 solicitações, a correção diferenciada, com 42.379, e o auxílio para leitura, com 28.042.

A ferramenta reúne ainda dados sobre outros recursos de acessibilidade, como salas adaptadas, auxílio para transcrição, provas ampliadas e tradutores-intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Enem também será utilizado para avaliar o ensino médio

Uma das novidades da edição de 2026 é a integração do Enem ao Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica). Com a mudança, o exame passa a desempenhar também a função de instrumento oficial para avaliar a qualidade do ensino médio nas redes pública e privada.

Os dados coletados serão utilizados para calcular o desempenho escolar e o nível de aprendizagem dos estudantes. A primeira divulgação oficial dos resultados por escola está prevista para 2027.

Criado em 1998, o Enem foi inicialmente desenvolvido para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. Desde 2009, também funciona como mecanismo de acesso ao ensino superior. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), conforme os critérios de cada programa.