Ter um kit de emergência preparado em casa é uma medida de prevenção recomendada pela Defesa Civil Nacional. A orientação é que cada família mantenha suprimentos básicos suficientes para até 72 horas (três dias), caso uma situação de desastre dificulte o acesso das equipes de socorro.

Em ocorrências de grande proporção, algumas localidades podem ficar isoladas ou ter vias de acesso comprometidas, atrasando a chegada da assistência. Por isso, a preparação antecipada ajuda a garantir condições básicas de segurança e sobrevivência nos primeiros momentos de uma emergência.

Entre os itens recomendados para compor o kit estão:

Água potável;

Alimentos não perecíveis e de fácil consumo;

Medicamentos de uso contínuo;

Kit de primeiros socorros;

Lanterna e pilhas extras;

Rádio portátil;

Carregador portátil para celular;

Documentos pessoais protegidos em embalagens impermeáveis;

Produtos de higiene pessoal;

Roupas e agasalhos;

Dinheiro em espécie;

Apito para situações de necessidade de socorro.

A quantidade de suprimentos deve considerar o número de pessoas da família, incluindo crianças, idosos e pessoas com necessidades específicas. Também é importante verificar periodicamente a validade dos alimentos e medicamentos armazenados.

Orientação é de prevenção

A recomendação da Defesa Civil Nacional faz parte das ações de preparação e conscientização da população. A montagem do kit não significa que exista algum desastre iminente ou uma situação extraordinária em andamento.

O objetivo é incentivar a cultura da prevenção e permitir que as famílias estejam preparadas caso enfrentem situações em que o atendimento das equipes de emergência demore a chegar.

A população também deve acompanhar os alertas e as orientações específicas da Defesa Civil de seu município ou estado. Em situações de emergência, é fundamental seguir as recomendações das autoridades locais.