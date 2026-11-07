Prevenção
Defesa Civil Nacional recomenda kit de emergência para até 72 horas; veja o que incluir
Medida preventiva orienta famílias a manter suprimentos básicos para três dias em caso de desastres que dificultem a chegada do socorro
Ter um kit de emergência preparado em casa é uma medida de prevenção recomendada pela Defesa Civil Nacional. A orientação é que cada família mantenha suprimentos básicos suficientes para até 72 horas (três dias), caso uma situação de desastre dificulte o acesso das equipes de socorro.
Em ocorrências de grande proporção, algumas localidades podem ficar isoladas ou ter vias de acesso comprometidas, atrasando a chegada da assistência. Por isso, a preparação antecipada ajuda a garantir condições básicas de segurança e sobrevivência nos primeiros momentos de uma emergência.
Entre os itens recomendados para compor o kit estão:
- Água potável;
- Alimentos não perecíveis e de fácil consumo;
- Medicamentos de uso contínuo;
- Kit de primeiros socorros;
- Lanterna e pilhas extras;
- Rádio portátil;
- Carregador portátil para celular;
- Documentos pessoais protegidos em embalagens impermeáveis;
- Produtos de higiene pessoal;
- Roupas e agasalhos;
- Dinheiro em espécie;
- Apito para situações de necessidade de socorro.
A quantidade de suprimentos deve considerar o número de pessoas da família, incluindo crianças, idosos e pessoas com necessidades específicas. Também é importante verificar periodicamente a validade dos alimentos e medicamentos armazenados.
Orientação é de prevenção
A recomendação da Defesa Civil Nacional faz parte das ações de preparação e conscientização da população. A montagem do kit não significa que exista algum desastre iminente ou uma situação extraordinária em andamento.
O objetivo é incentivar a cultura da prevenção e permitir que as famílias estejam preparadas caso enfrentem situações em que o atendimento das equipes de emergência demore a chegar.
A população também deve acompanhar os alertas e as orientações específicas da Defesa Civil de seu município ou estado. Em situações de emergência, é fundamental seguir as recomendações das autoridades locais.