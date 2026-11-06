Homem, de 23 anos, investigado por furtar uma motocicleta nas proximidades da Cachoeira do Ceuzinho, em Campo Grande, foi preso na manhã desta sexta-feira (6). O suspeito foi localizado no Jardim Bela Vista, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em 16 de agosto deste ano, quando dois indivíduos, utilizando uma motocicleta de apoio, furtaram uma Honda CG 160 Fan que estava estacionada nas proximidades da cachoeira.

Durante as investigações, policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos) analisaram imagens de videomonitoramento, identificaram os envolvidos e recuperaram a motocicleta.

Um dos suspeitos chegou a ser preso em flagrante, enquanto o segundo permaneceu foragido.

Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o investigado foi localizado por volta das 9h desta sexta-feira, na Rua Professor Xandinho, e encaminhado para as providências legais. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.