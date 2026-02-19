TRE-MS realiza atendimento itinerante neste sábado em Campo Grande

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) promove neste sábado (21) mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande. Os serviços serão oferecidos das 8h às 15h, na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, localizada na Rua Álvaro Silveira, 210, no Bairro Tiradentes.

A ação é coordenada pela 8ª Zona Eleitoral e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos principais serviços da Justiça Eleitoral. Estarão disponíveis emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.

O atendimento faz parte do cronograma itinerante do TRE-MS, que percorre bairros da Capital e municípios do interior para descentralizar os serviços e ampliar o alcance do atendimento eleitoral.

Os eleitores também podem consultar a situação eleitoral pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba “Autoatendimento Eleitoral”. A plataforma permite verificar pendências, emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações relacionadas ao título de eleitor.

