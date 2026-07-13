A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 2.613 vagas de emprego em 36 municípios do Estado nesta segunda-feira (13). As oportunidades abrangem 370 ocupações, contemplando candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Campo Grande concentra o maior número de vagas, com 349 oportunidades, seguida por Inocência (320), Dourados (263), Três Lagoas (179), Naviraí (139) e Nova Andradina (137). Também há ofertas em municípios como Amambai, Chapadão do Sul, Costa Rica, Sidrolândia, Aparecida do Taboado, Batayporã, Rio Brilhante, Cassilândia, Mundo Novo, Caarapó, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Paranaíba e Ponta Porã.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de linha de produção, com 240 postos, motorista de ônibus rodoviário (125), pedreiro (80), operador de caixa (65), servente de obras (61) e operador de processo de produção (59). Também há demanda para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, motorista de caminhão, costureira, auxiliar de logística, soldador, carpinteiro, açougueiro, vendedor interno e ajudante de eletricista.

Os interessados podem procurar uma unidade da Funtrab com documentos pessoais e Carteira de Trabalho para realizar o cadastro e consultar todas as vagas disponíveis, que são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento.