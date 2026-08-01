A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia na próxima segunda-feira (3) um processo seletivo para preencher vagas de motorista de caminhão e aplicador agrícola em Campo Grande. As entrevistas serão realizadas até sexta-feira (7), na sede da instituição.

As oportunidades oferecem salários de até R$ 3,5 mil, além de vale-alimentação e vale-transporte. Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental incompleto, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D com pelo menos seis meses de habilitação e disponibilidade para viagens e atuação em diferentes localidades.

A vaga de motorista de caminhão oferece salário de R$ 3.500. O profissional será responsável por conduzir o veículo até os locais de trabalho, realizar inspeções, auxiliar no abastecimento e operação de equipamentos, além do preenchimento de relatórios.

Já a função de aplicador agrícola tem remuneração de R$ 2.300. Entre as atividades estão o preparo de misturas com sementes e insumos, operação de equipamentos de aplicação, limpeza e manutenção dos materiais utilizados.

Segundo a Funtrab, não é exigida experiência comprovada em carteira para nenhuma das funções.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro, em Campo Grande, entre os dias 3 e 7 de agosto, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

É necessário levar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e currículo atualizado.