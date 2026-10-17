Um homem conhecido como “Neguinho” foi preso pela Polícia Militar neste sábado (17), suspeito de matar Vinicius Souza da Silva, de 27 anos, durante uma briga na noite de sexta-feira (16), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima foi esfaqueada nas costas, chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo apurou o JD1, uma guarnição da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), em diligências sobre o caso, localizou o suspeito na rua Rio de Janeiro e efetuou a prisão.

Até o momento, não há informações sobre eventual confissão do suspeito, a motivação do crime ou se ele entregou a arma utilizada no ataque contra a vítima durante a briga. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

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