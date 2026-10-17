Campo Grande.
Horas após assassinato no bairro Coronel Antonino, suspeito é preso
Homem conhecido como “Neguinho” foi localizado pela Polícia Militar neste sábado (17), durante diligências sobre a morte de Vinicius Souza da Silva, de 27 anos
Um homem conhecido como “Neguinho” foi preso pela Polícia Militar neste sábado (17), suspeito de matar Vinicius Souza da Silva, de 27 anos, durante uma briga na noite de sexta-feira (16), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima foi esfaqueada nas costas, chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.
Segundo apurou o JD1, uma guarnição da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), em diligências sobre o caso, localizou o suspeito na rua Rio de Janeiro e efetuou a prisão.
Até o momento, não há informações sobre eventual confissão do suspeito, a motivação do crime ou se ele entregou a arma utilizada no ataque contra a vítima durante a briga. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
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