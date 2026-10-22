A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 677 vagas de emprego nesta quinta-feira (22), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 116 funções, com destaque para operador de caixa, atendente de lanchonete e auxiliar de limpeza. Do total, 418 vagas não exigem experiência profissional.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa, com 79 vagas, atendente de lanchonete, com 70, auxiliar de limpeza, com 62, auxiliar de linha de produção, com 47, e repositor de mercadorias, com 23.

Para candidatos sem experiência, há oportunidades para atendente de lanchonete (70), operador de caixa (43), auxiliar de linha de produção (42) e auxiliar de limpeza (37).

O painel também reúne 26 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas em cinco funções, além de 18 oportunidades temporárias em oito ocupações.

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A fundação orienta os trabalhadores a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.