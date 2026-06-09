Polícia
Idoso é achado morto a tiros dentro de casa trancada em Três Lagoas
Caso misterioso mobilizou a perícia após marcas de tiros serem encontradas na janela da residência
Idoso, de 81 anos, identificado como José Bernardino da Silva Sobrinho, foi encontrado morto com um ferimento a tiro na manhã nesta segunda-feira, dia 8 dentro de uma residência no bairro Guanabara, em Três Lagoas.
O corpo da vítima estava no interior do imóvel, que foi localizado com as portas totalmente fechadas. Durante os trabalhos periciais na cena, os agentes identificaram marcas de perfuração de bala em uma das janelas da casa e vestígios suspeitos em um cobertor.
Segundo o site Rádio Caçula, vizinhos e familiares foram ouvidos para tentar traçar os últimos passos do idoso.
A Polícia Civil informou que trabalha com diferentes linhas de investigação e confirmou que uma pessoa foi conduzida até a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
Os laudos oficiais da perícia técnica devem ficar prontos nos próximos dias para ajudar a determinar a dinâmica exata dos fatos e se houve a participação de terceiros no crime. O caso segue registrado inicialmente como morte a esclarecer na delegacia do município.