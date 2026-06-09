Uma operação conjunta entre o Procon-MS e a Decon apreendeu mais de 4,3 mil pares de tênis falsificados em duas lojas de Campo Grande, nesta segunda-feira (8).

Os produtos imitavam marcas famosas e foram descobertos após denúncias de consumidores feitas pelos canais oficiais dos órgãos.

A maior apreensão aconteceu no Centro da Capital, onde uma loja varejista teve 2.648 pares de calçados recolhidos por não apresentarem dados obrigatórios do fabricante.

Segundo a Polícia Civil, o estabelecimento comercial já era reincidente e havia sido alvo de outras fiscalizações recentes. No Jardim Bálsamo, os policiais apreenderam mais 1.678 tênis piratas, além de 347 roupas de grife e de times de futebol, copos térmicos e perfumes importados sem documentação.

A Polícia Científica acompanhou as buscas, e todo o material recolhido será enviado para a Receita Federal.