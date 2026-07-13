Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (13), em Corumbá, após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e atacar um adolescente de 13 anos que tentou defendê-la. A Polícia Militar apreendeu uma pistola com a numeração raspada durante a ocorrência.

Conforme o site Diário Corumbaense, a polícia foi acionada por moradores, ao chegar ao local, a equipe constatou que o caso envolvia violência doméstica. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a residência da ex-companheira, que está em processo de separação, e iniciou as agressões. O adolescente tentou intervir e também foi atacado.

Durante a situação, a mulher efetuou disparos para impedir a fuga do homem. Após buscas, os policiais localizaram o suspeito na casa dele. No imóvel, foi encontrada uma pistola semiautomática Taurus PT 57 SC, calibre 7,65 mm, com a numeração de série raspada, além de dois carregadores sem munição.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.