Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (14), suspeito de assaltar uma sorveteria no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O crime ocorreu no início da tarde e o autor fugiu após a ação.

A prisão foi realizada após diligências da Força Tática da 11ª CIPM. Conforme consta no boletim de ocorrência, um indivíduo armado com um facão subtraiu potes de sorvete e ameaçou de morte a atendente do estabelecimento.

Segundo o registro policial, ao chegar ao local, a equipe fez contato com a vítima e com a proprietária da sorveteria. Elas relataram que, por volta das 12h35, um homem trajando chinelos, bermuda jeans e moletom entrou no estabelecimento, dirigiu-se ao freezer e retirou quatro potes de sorvete de 3,9 litros, seguindo em direção ao caixa.

Enquanto a vítima preparava a embalagem dos produtos, o suspeito pegou os potes e dirigiu-se para a saída do estabelecimento. Ao ser questionado sobre o pagamento, ele sacou um facão e passou a ameaçá-la, dizendo, "Eu vou te matar, fica de boa e não chama a polícia".

Em seguida, o homem fugiu do local utilizando uma bicicleta, tomando rumo ignorado. O estabelecimento possui sistema de monitoramento por CFTV, cujas imagens foram apresentadas à equipe policial.

Após análise das imagens e consulta a ocorrências registradas na região, os policiais verificaram que as características físicas do autor e seu modus operandi eram compatíveis com um indivíduo já conhecido pela prática de delitos semelhantes. A fotografia do suspeito foi apresentada à vítima, que o reconheceu de forma imediata e inequívoca como sendo o autor do roubo.

Após se acalmar, a vítima informou ainda que, em 11 de maio, quando a sorveteria funcionava em outro endereço, o mesmo indivíduo teria praticado ação semelhante, subtraindo potes de sorvete e fugindo sem efetuar o pagamento.

Diante das informações obtidas, a equipe iniciou diligências pelo bairro Nova Lima e regiões adjacentes, conseguindo localizar o suspeito na rua Cláudio Manoel da Costa.

No momento da abordagem, o homem ainda utilizava a mesma bermuda jeans e os mesmos chinelos usados durante a prática do crime. Foi realizada a captura de sua imagem e encaminhada à vítima, que novamente o reconheceu, de forma segura, como sendo o autor dos fatos.

Segundo o documento policial, ao ser questionado, o suspeito informou que havia tomado conhecimento, por intermédio de seu pai, de que estaria sendo procurado pela polícia. Entretanto, negou a autoria dos fatos e não informou o paradeiro da bicicleta, do facão ou dos potes de sorvete subtraídos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão.

Consta ainda que a vítima estava emocionalmente abalada em razão do assalto e não pôde comparecer à delegacia naquele momento. Na unidade policial, foram feitos registros fotográficos das roupas do conduzido, com a finalidade de constatar suas características para posterior comparação com as imagens apresentadas.

O suspeito foi encaminhado ao Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), onde teve a prisão em flagrante formalizada. Ele deverá ser apresentado à Justiça nas próximas horas para a realização da audiência de custódia.

(*) Colaborou Nova Lima News

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