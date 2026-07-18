A Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante Francisca Solange de Oliveira, de 27 anos, acusada de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A prisão ocorreu na sexta-feira (17) em continuidade a uma grande operação na região.

A investigação começou após ações do GARRAS e da DEFRON que terminaram na morte dos criminosos Kaun Felipe Isa Rodrigues, de 18 anos, e Rômulo, de 15 anos. Os agentes descobriram que Francisca usava contas e contatos falsos de fora do Estado para alugar imóveis para o bando.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma análise detalhada em aplicativos de transporte locais mapeou diversas corridas suspeitas entre o endereço da mulher e o esconderijo da quadrilha. No local das buscas iniciais, a polícia já havia apreendido armas, drogas e uma moto.

Ao ser interceptada no bairro Jardim América, a suspeita confessou informalmente que dava suporte material aos comparsas. Natural do Acre, ela admitiu possuir um relacionamento afetivo com Rômulo, que era conhecido na facção como “TG”.

A mulher foi autuada em flagrante por integrar organização criminosa ultraviolenta voltada ao domínio social e territorial. Um aparelho celular foi apreendido pelas equipes civis para passar por perícia técnica e extração de dados.