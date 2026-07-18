Polícia
PRF apreende 678 kg de maconha após perseguição na BR-163 em MS
Motorista desobedeceu ordem de parada, em Rio Brilhante, e abandonou carro com o entorpecente perto de posto de combustíveis
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 678,60 quilos de maconha na noite de sexta-feira (17) em Rio Brilhante. O flagrante ocorreu por volta das 20h, na rodovia BR-163, na altura do quilômetro 323.
A ação começou durante uma fiscalização de rotina em frente à unidade operacional da corporação. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um automóvel, que desobedeceu ao comando e acelerou pela via.
Após uma rápida perseguição pela rodovia, o suspeito decidiu abandonar o carro nas proximidades do Posto Tchê. O motorista aproveitou a escuridão para fugir a pé pela região e não foi localizado pelas equipes.
Durante a vistoria no interior e no porta-malas do veículo deixado para trás, os agentes encontraram os fardos do entorpecente. A pesagem oficial totalizou mais de meia tonelada da droga retirada de circulação.
O automóvel e todo o carregamento ilícito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município. Os investigadores buscam agora identificar e localizar o responsável pelo transporte da carga.