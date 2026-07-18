Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 678,60 quilos de maconha na noite de sexta-feira (17) em Rio Brilhante. O flagrante ocorreu por volta das 20h, na rodovia BR-163, na altura do quilômetro 323.

A ação começou durante uma fiscalização de rotina em frente à unidade operacional da corporação. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um automóvel, que desobedeceu ao comando e acelerou pela via.

Após uma rápida perseguição pela rodovia, o suspeito decidiu abandonar o carro nas proximidades do Posto Tchê. O motorista aproveitou a escuridão para fugir a pé pela região e não foi localizado pelas equipes.

Durante a vistoria no interior e no porta-malas do veículo deixado para trás, os agentes encontraram os fardos do entorpecente. A pesagem oficial totalizou mais de meia tonelada da droga retirada de circulação.

O automóvel e todo o carregamento ilícito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município. Os investigadores buscam agora identificar e localizar o responsável pelo transporte da carga.