Homem, de 40 anos, foi conduzido para a delegacia de Nioque pela Polícia Militar, após ser flagrado tentando desbloquear o celular de Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos, assassinado com golpes de faca na noite de sexta-feira, dia 17, na Colônia Conceição.

A denúncia apontava que um indivíduo tentava desbloquear aparelhos telefônicos em uma assistência técnica da cidade. Durante as rondas, os policiais localizaram o suspeito e acharam o celular, que exibia a foto de uma das vítimas na tela.

O morador da colônia alegou que encontrou o eletrônico perto do local do crime logo após ouvir os disparos de arma de fogo. Ele admitiu que pegou o objeto por oportunidade, mas a versão inicial apresentada ainda será apurada pelas equipes.

Segundo o site Jardim MS News, a retirada do aparelho do local antes da chegada dos peritos alterou a cena do crime. A conduta do investigado pode configurar o crime de fraude processual, além de outras possíveis responsabilidades penais.

O homem e o telefone apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.