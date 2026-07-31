A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação Jacadigo contra suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Kelvin Anunciação Saavedra, de 34 anos. A ação cumpriu cinco mandados de prisão e dez de busca em Corumbá.

As investigações apontam que Kelvin foi sequestrado, torturado e levado para a Bolívia por suspeita de furto de drogas. A polícia trabalha com forte hipótese de homicídio e ocultação de cadáver ocorridos no país vizinho.

Foram presos Indy Fábio, Jefferson Ojeda, Kauan Gustavo, Sinval Santos e Flávio Bobadilha. O investigado Thiago Junior Galeano de Lima não foi localizado na ação e é considerado foragido pelas autoridades.

O delegado Fillipe Izidio informou que o Consulado do Brasil na Bolívia foi acionado para acionar as autoridades locais. A Polícia Civil apura se os executores brasileiros tinham ciência da intenção de assassinar a vítima.

Durante o cumprimento das ordens judiciais em seis bairros, as equipes apreenderam quatro veículos e objetos para perícia. Os eletrônicos e materiais recolhidos devem ajudar na reconstrução dos passos do grupo criminoso.

Kelvin desapareceu no dia 26 de março após sair para trabalhar no município pantaneiro e não dar mais notícias. As investigações continuam em sigilo para identificar novos envolvidos e tentar localizar o corpo.