A Polícia Civil, por meio da Defurv, prendeu em flagrante dois homens de 32 e 27 anos acusados de integrar uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas em Campo Grande. A dupla utilizava chaves falsas e veículo de apoio para praticar os crimes.

A investigação contou com apoio da Agetran e do Detran-MS para identificar uma moto que dava suporte aos furtos na região central. A dupla foi monitorada e localizada no Bairro Jardim Aeroporto após o furto de um veículo em frente a um posto de saúde.

Após a abordagem, os suspeitos confessaram o crime e indicaram a localização do veículo subtraído. A equipe policial recuperou a moto em uma residência no mesmo bairro e apreendeu uma chave micha usada pelos criminosos na ligação direta.

O proprietário do imóvel onde o veículo foi ocultado não foi localizado e responderá por receptação. A polícia pediu a prisão preventiva dos dois acusados, citando o risco de reiteração delitiva e a atuação contínua da associação criminosa na cidade.

Segundo a polícia, os dois presos possuem extensa ficha criminal com passagens por furto, homicídio, porte ilegal de arma e violência doméstica. O caso segue sob apuração para identificar outros envolvidos e receptadores do grupo.