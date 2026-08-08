Robert Ortiz do Prado, de 33 anos, morreu após um confronto com policiais militares no bairro Jardim Noroeste, neste sábado (8), em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada na Rua da Conquista, entre a Rua Olinda e a Rua das Laranjeiras.

Segundo fontes policiais, Robert estaria armado no momento do confronto e possuía passagens criminais.

Após o confronto, Robert chegou a ser socorrido e encaminhado ao CRS Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.

(*) Matéria em atualização.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.