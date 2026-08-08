Chegou a ser socorrido
Homem morre após confronto com policiais militares no Jardim Noroeste
Após o confronto, suspeito foi levado para atendimento médico no CRS Nova Bahia
Robert Ortiz do Prado, de 33 anos, morreu após um confronto com policiais militares no bairro Jardim Noroeste, neste sábado (8), em Campo Grande.
A ocorrência foi registrada na Rua da Conquista, entre a Rua Olinda e a Rua das Laranjeiras.
Segundo fontes policiais, Robert estaria armado no momento do confronto e possuía passagens criminais.
Após o confronto, Robert chegou a ser socorrido e encaminhado ao CRS Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.
(*) Matéria em atualização.
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