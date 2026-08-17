Dupla é presa após invadir casa para matar desafeto no Nova Lima

Dois homens foram presos no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (17), com uma arma de fogo que, segundo a Polícia Militar (11ª CIPM), seria utilizada para matar outro homem.

De acordo com a PM, os dois suspeitos invadiram a residência do suposto alvo, supostamente com o intuito de matá-lo. Contudo, não foi possível esclarecer, até o momento, se o alvo não se encontrava no imóvel no instante da invasão ou se conseguiu fugir antes de ser alcançado pelos suspeitos.

Durante a ação, os suspeitos foram surpreendidos por equipes da Polícia Militar e empreenderam fuga, abandonando no local uma motocicleta que havia sido objeto de roubo poucos dias antes. Na sequência, os suspeitos se homiziaram em uma residência próxima.

As equipes policiais realizaram o cerco do imóvel e conseguiram identificar ao menos dois dos suspeitos envolvidos na invasão da residência. Durante a intervenção, foi localizada com os suspeitos uma pistola calibre 9 milímetros. Os suspeitos foram encaminhados e apresentados à Delegacia de Polícia Civil.