Homem de 37 anos, identificado como Jessé de Souza, morreu após ser baleado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (16), durante um confronto no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, enquanto a equipe fazia o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

A equipe da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar o descumprimento de uma medida protetiva contra a própria mãe do suspeito. No local, a idosa relatou que o filho havia invadido a residência e se escondido em um dos cômodos.

Os policiais entraram no imóvel e localizaram o homem escondido em um quarto. Enquanto a equipe checava o documento judicial apresentado pela vítima, Jessé pegou uma faca e avançou contra um dos militares.

Para conter a agressão, os policiais efetuaram disparos contra o homem, que foi desarmado e socorrido pela própria guarnição ao Hospital Auxiliadora. Segundo o site 24h News MS, ele deu entrada na unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha um extenso histórico criminal por roubo, furto, tráfico de drogas e ameaça.

A Perícia Criminal periciou o local do confronto e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.