A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Cura Terapêutica contra uma estrutura criminosa investigada por fraudar internações de dependentes químicos. A Deccor cumpriu 14 mandados de busca em Dourados, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados e Ponta Porã.

As apurações apontam que empresas de fachada atuavam juntas para simular concorrência e obter contratos públicos ou judiciais. O grupo ofertava serviços em clínicas sem alvará sanitário, sem equipe médica técnica e com instalações precarizadas.

A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 1 milhão em bens e valores ligados a 13 pessoas e empresas investigadas. Em 66 processos analisados, o grupo movimentou valores atípicos que indicam crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Mobilizando 36 policiais civis, a operação contou com apoio da Defensoria Pública, Vigilância Sanitária e Conselho de Farmácia. A ação integra a estratégia nacional Renorcrim-Recupera, coordenada pela Senasp para asfixiar o caixa de organizações criminosas.

Durante o cumprimento das ordens, as equipes resgataram uma pessoa mantida em cárcere privado dentro de um dos alvos. Foram apreendidas três armas de fogo, munições, remédios de uso controlado irregulares, documentos e cartões bancários de terceiros.

Três suspeitos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma, tráfico de drogas e sequestro. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mapear o destino dos recursos desviados da saúde pública.