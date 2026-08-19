A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, dia 18, em Corumbá, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal em área pertencente à União na Operação Estação Final.

Documentos fraudados teriam sido usados para conferir aparência de legalidade às ações lesivas ao meio ambiente. Uma empresa do setor madeireiro foi um dos alvos.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em fevereiro de 2026, após diligências da PF identificarem uma área com desmatamento significativo, aparentemente realizado sem a devida autorização.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos documentos e aparelhos celulares.

Os itens apreendidos serão analisados com a finalidade de esclarecer o vínculo entre os investigados, identificar eventuais outros envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.