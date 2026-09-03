A Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) apreendeu uma grande quantidade de mercadorias trazidas do Paraguai durante uma abordagem na MS-162, na tarde de quarta-feira (2). Entre os produtos encontrados estavam 60 mil cigarros, 59 caixas de canetas emagrecedoras, cigarros eletrônicos, celulares, perfumes e diversos equipamentos eletrônicos.

A ocorrência aconteceu nas proximidades do km 125 da rodovia, quando os policiais seguiam para cumprir uma ordem de serviço no Assentamento Capão Bonito. A equipe percebeu que os motoristas de três veículos fizeram manobras bruscas e acessaram estradas vicinais, levantando suspeita e motivando a abordagem.

No Corsa, os militares encontraram as 59 caixas de TG, produto conhecido como caneta emagrecedora, além dos 60 mil cigarros, 43 cigarros eletrônicos, 19 refis e 189 unidades de diluente bacteriostático. Já nos outros dois veículos, um Siena e um Logan, foram localizados celulares, perfumes, televisão, caixas de som, tablets, ferramentas, patins, motos elétricas, triciclos infantis, entre outros produtos.

Aos policiais, os ocupantes afirmaram que retornavam do Paraguai e que não tinham notas fiscais das mercadorias. Eles também informaram que os produtos não haviam passado pela fiscalização da Receita Federal.

Após a conferência e o lacre dos materiais, os três veículos ficaram no pátio da 8ª CIPM. As mercadorias e os automóveis serão encaminhados à Receita Federal, que deverá adotar as medidas cabíveis. Os envolvidos foram liberados após os procedimentos policiais.