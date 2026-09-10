Um homem foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na quarta-feira (9), após se revoltar contra uma ação da prefeitura de Campo Grande para apreender mercadorias de vendedores ambulantes no Terminal General Osório, devido à irregularidade para atuar no local.

Como passageiro de um ônibus, o homem viu a ação e, de dentro do coletivo, disse: “Deixa o povo trabalhar, vai procurar bandido, oh seus frangos”. Imagens gravadas por testemunhas mostram que, após a fala, os guardas reagiram e partiram para a detenção do homem dentro do ônibus.

Durante a abordagem, ele resistiu à detenção. Diante da continuidade da resistência, foi efetuado um disparo de munição de impacto controlado, calibre 12, na região das nádegas. Vídeo:

Outro lado - Em nota, a prefeitura de Campo Grande esclareceu a operação e informou que se tratava da Operação Terminais, realizada em apoio à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Segundo a prefeitura, a ação tinha como objetivo prestar suporte aos agentes responsáveis pela fiscalização do comércio ambulante irregular nos terminais de transporte coletivo.

Esclareceu que, durante a fiscalização, um homem apresentou resistência à atuação dos fiscais e agrediu fisicamente um dos servidores ao tentar impedir o procedimento. Diante da situação, a equipe da GCM interveio para conter a resistência e preservar a integridade física dos agentes públicos e das demais pessoas que estavam no local.

No decorrer da ocorrência, outro homem, que se encontrava no interior de um ônibus, passou a dirigir ofensas aos guardas civis metropolitanos. Ao ser abordado, ele desobedeceu às determinações da equipe, recusou-se a desembarcar do veículo e passou a oferecer resistência física, com empurrões e chutes contra os agentes.

Mesmo após verbalização e ordem de prisão, o homem continuou resistindo à contenção. Diante da resistência ativa, a equipe realizou o emprego progressivo e proporcional dos meios disponíveis, incluindo instrumentos de menor potencial ofensivo, até conseguir cessar a ação e efetuar a imobilização e o algemamento do abordado.

Enquanto a ocorrência era atendida, outros vendedores aproveitaram a movimentação para retirar mercadorias que já haviam sido recolhidas durante a fiscalização e deixaram o local. Diante da alteração do cenário e com o objetivo de preservar a segurança dos servidores, vendedores e usuários do transporte coletivo, a fiscalização foi encerrada.

O homem detido foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para análise e adoção das providências cabíveis.

A Sesdes reforça que a atuação da Guarda Civil Metropolitana durante a ocorrência teve como objetivo garantir a segurança dos agentes públicos e dos usuários do terminal, com a utilização dos meios necessários para cessar a resistência apresentada e restabelecer as condições de segurança no local.

Homem, que era passageiro de um ônibus, ficou revoltado ao presenciar a operação da prefeitura de Campo Grande contra vendedores ambulantes no Terminal General Osório. De dentro do coletivo, ele criticou a ação e disse, “Deixa o povo trabalhar, vai procurar bandido, oh seus frangos”.

Após a manifestação, os agentes foram até o homem e iniciaram a abordagem. Ele se recusou a desembarcar do ônibus e passou a resistir à detenção. Diante da continuidade da resistência, foi efetuado um disparo de munição de impacto controlado, calibre 12, na região das nádegas.

O disparo ocorreu durante a contenção do passageiro, que ainda estava dentro do ônibus. No momento do tiro, é possível ouvir gritos no vídeo gravado por testemunhas.

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