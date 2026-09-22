Antônio Carlos dos Santos Filho, de 23 anos, conhecido como 'Baianinho', morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na nuca em uma residência de um amigo, em Santa Rita do Pardo, nesta segunda-feira, dia 21.

A vítima havia chegado na casa do amigo ainda na noite de domingo, dia 20, e pediu para passar a noite no local.

Durante a madrugada, por volta das 3h, o amigo afirmou ter ouvido um barulho semelhante ao de uma “bombinha”. Ele chamou por Antônio, mas não recebeu resposta. Após verificar o quintal e não encontrar ninguém, voltou a dormir.

Na manhã seguinte, ao perceber que o jovem ainda não havia levantado, o morador foi até o cômodo onde ele estava e o encontrou morto, com sangramento na cabeça. Segundo o site Cenário MS, a Polícia Militar isolou o imóvel para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

A perícia constatou que Antônio morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico provocado por disparo de arma de fogo na região da nuca.

O corpo foi encaminhado ao IMOL para exame necroscópico e a Polícia Civil busca elucidar o crime.