Homem, identificado como Vilmar Nunes, ficou gravemente ferido durante a manhã desta quarta-feira, dia 23, após a explosão de um tanque de oxigênio, em Água Clara.

Informações apontam que o fato aconteceu dentro da empresa de ramo automotivo nas proximidades do Posto Cervantes.

Vilmar foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade e, apesar da explosão e da gravidade dos ferimentos, ele estaria consciente, conversando e apresentando um quadro estável.

Segundo o Portal Mídia Clara, o homem não queria ser transferido, mas foi convencido por familiares a aceitar um atendimento especializado.