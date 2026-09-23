Polícia
Trabalhador fica ferido após explosão de tanque de oxigênio em Água Clara
O fato aconteceu dentro da empresa de ramo automotivo
Homem, identificado como Vilmar Nunes, ficou gravemente ferido durante a manhã desta quarta-feira, dia 23, após a explosão de um tanque de oxigênio, em Água Clara.
Informações apontam que o fato aconteceu dentro da empresa de ramo automotivo nas proximidades do Posto Cervantes.
Vilmar foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade e, apesar da explosão e da gravidade dos ferimentos, ele estaria consciente, conversando e apresentando um quadro estável.
Segundo o Portal Mídia Clara, o homem não queria ser transferido, mas foi convencido por familiares a aceitar um atendimento especializado.
As circunstâncias que provocaram a explosão ainda deverão ser esclarecidas.