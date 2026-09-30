Jovem, de 19 anos, grávida de 10 semanas, foi agredida com um chute enquanto aguardava um carro de aplicativo na manhã desta terça-feira (29), no Centro de Três Lagoas. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

A vítima havia saído de um estabelecimento e aguardava um carro de aplicativo para retornar ao trabalho. Enquanto usava o celular para solicitar uma nova corrida, após o cancelamento da anterior, ela foi surpreendida por um homem em situação de rua.

O suspeito teria se aproximado repentinamente e dado um chute na canela da vítima. Ela afirmou que não conhecia o homem e que não houve discussão ou qualquer desentendimento antes da agressão.

Segundo o portal RCN 67, após o ataque, o homem deixou o local caminhando. Pessoas que estavam nas proximidades ajudaram a jovem, que ficou bastante abalada.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o suspeito e esclarecer o caso.