Um homem foi baleado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, neste domingo (4), após um ataque praticado por um motoqueiro. O caso foi atendido pela Polícia Militar, e a vítima foi socorrida com vida.

Segundo as informações preliminares, o 190 foi acionado para atender uma ocorrência de lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo. No local, a vítima estava sendo atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo relato da vítima aos policiais, dois indivíduos, sendo um em uma bicicleta e outro em uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta, aproximaram-se do local. O indivíduo que estava na motocicleta efetuou um disparo contra a vítima, atingindo a região da tíbia.

Após o disparo, o indivíduo que estava de bicicleta retornou e informou que haviam confundido a vítima com um indivíduo que teria cometido um roubo em uma conveniência. Ele reconheceu o engano, pediu desculpas, pegou o contato da vítima e deixou o local juntamente com o indivíduo que estava na motocicleta. Os suspeitos não foram identificados.

A vítima foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros. No local, foram constatadas manchas de sangue, mas nenhum projétil foi localizado.

A perícia foi acionada e compareceu ao local. Após os procedimentos, a equipe deslocou-se para o registro dos fatos, sem a presença da vítima, dos suspeitos ou de testemunhas.

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