Vitor Hugo Galvão, de 19 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito neste sábado, dia 3, após o carro que conduzia colidir com uma carreta na BR-267, em Bataguassu.

A vítima conduzia um Fiat Idea e morreu ainda no local do acidente, enquanto o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

O caminhoneiro relatou à polícia que o jovem teria tentado realizar uma ultrapassagem, quando acabou rodando na pista e atingindo o veículo de carga que seguia no sentido contrário.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para o atendimento da ocorrência e apuração das circunstâncias do acidente.