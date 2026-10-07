O diretor-presidente do Hospital Municipal Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, Jacob Breure, um assessor político e uma policial civil foram presos durante a segunda fase da operação 'Dirty Pix', deflagrada pelo Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado), em Sidrolândia, nesta quarta-feira, dia 7. A operação também cumpriu 25 mandados de busca e apreensão cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju e Selvíria.

De acordo com o Ministério Público, a investigação começou após fraudes e desvios de verbas do convênio firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a Sociedade Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa para a compra de um aparelho de ressonância magnética e de autoclave hospitalar.

O aprofundamento das investigações apontou que novos desvios estavam sendo realizados. O esquema investigado atingiu recursos públicos destinados à aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, de unidade de terapia intensiva (UTI) móvel, bem como à execução de obras de reforma do Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, cujos valores ultrapassam R$ 18 milhões.

Ainda segundo apurado, eram elaborados planos de trabalho contendo informações fraudulentas, com superfaturamento de bens e serviços, e direcionamento das contratações para empresas previamente alinhadas ao núcleo investigado.

Após o ingresso dos recursos públicos nas contas da entidade hospitalar, parte dos valores foi desviada das finalidades previstas nos respectivos convênios e posteriormente redistribuída por meio de sucessivas movimentações financeiras, envolvendo repasses diretos e indiretos a agentes políticos, articuladores, intermediários e interpostas pessoas.

As provas obtidas também revelaram o abuso do poder financeiro da organização, utilizado para fins de impor práticas de obstrução às investigações em curso.