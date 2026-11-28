Foi identificada como Nicole Dantas, de 29 anos, a mulher morta na manhã deste sábado (28), dentro do Supermercado Thomé, em Três Lagoas. O suspeito de cometer o crime é o ex-marido dela, Junior Santos, de 46 anos, que também morreu no local.

Ao contrário das primeiras informações divulgadas, que apontavam para disparos de arma de fogo, dados preliminares da Polícia Militar indicam que Nicole foi morta a facadas. A ocorrência ainda está em andamento e as circunstâncias das duas mortes estão sendo apuradas.

Segundo informações iniciais, Nicole e Junior haviam se separado na sexta-feira (27), um dia antes do crime. Os dois eram proprietários de uma loja de celulares que funciona dentro do supermercado, ao lado do Cemitério Municipal.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou as duas mortes. Na avaliação inicial, Nicole apresentava três ferimentos de faca, enquanto Junior teria15 perfurações.

Equipes da Polícia Militar e do serviço funerário foram mobilizadas para atender à ocorrência.

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Com Rádio Caçula