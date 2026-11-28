O corpo de Daniel Fernando Paza, de 46 anos, que estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (24), foi encontrado na sexta-feira (27), no Rio Dourados, entre os municípios de Dourados e Ponta Porã. Ele estava enroscado em galhos, a aproximadamente quatro quilômetros da ponte sobre o rio, na BR-463.

A Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas e estiveram no local. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigadas.

A motocicleta utilizada por Daniel foi localizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na quarta-feira (25), sobre a ponte, no km 29 da rodovia. O homem, entretanto, não foi encontrado nas proximidades.

Após o registro do boletim de ocorrência pela família, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã de quinta-feira (26), mobilizando uma equipe especializada em busca e salvamento aquático.

Os trabalhos foram dificultados pelas condições do rio, que apresentava baixa visibilidade e nível da água cerca de cinco metros acima do normal, em decorrência das fortes chuvas registradas nos últimos dias. A operação prosseguiu na sexta-feira, quando o corpo foi localizado.