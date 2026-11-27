Uma ação da Polícia Civil terminou em confronto armado, com dois homens mortos e outro preso, na tarde desta sexta-feira (27), em São Gabriel do Oeste. A ocorrência foi registrada na Rua Bem-te-vi, entre os bairros Jardim Gramado e Fênix.

Conforme apurado pela reportagem, a troca de tiros começou quando os policiais chegaram ao endereço para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a investigações sobre homicídios registrados recentemente no município. Os agentes teriam sido recebidos a tiros e reagiram, atingindo dois suspeitos.

Os homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro investigado acabou preso. Nenhum policial ficou ferido.

A ação contou com apoio de policiais da Delegacia de São Gabriel do Oeste. Os alvos são suspeitos de integrar organizações criminosas.

Até o momento, os nomes dos dois homens mortos e do terceiro suspeito preso não foram divulgados oficialmente. As circunstâncias do confronto e os detalhes da investigação ainda deverão ser esclarecidos pela Polícia Civil.

(*Colaborou com a materia Fica Dica SGO)