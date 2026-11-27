Interior
Confronto termina com dois mortos e um preso em São Gabriel do Oeste
Suspeitos foram baleados durante cumprimento de mandados judiciais, socorridos e levados ao Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos
Uma ação da Polícia Civil terminou em confronto armado, com dois homens mortos e outro preso, na tarde desta sexta-feira (27), em São Gabriel do Oeste. A ocorrência foi registrada na Rua Bem-te-vi, entre os bairros Jardim Gramado e Fênix.
Conforme apurado pela reportagem, a troca de tiros começou quando os policiais chegaram ao endereço para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a investigações sobre homicídios registrados recentemente no município. Os agentes teriam sido recebidos a tiros e reagiram, atingindo dois suspeitos.
Os homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro investigado acabou preso. Nenhum policial ficou ferido.
A ação contou com apoio de policiais da Delegacia de São Gabriel do Oeste. Os alvos são suspeitos de integrar organizações criminosas.
Até o momento, os nomes dos dois homens mortos e do terceiro suspeito preso não foram divulgados oficialmente. As circunstâncias do confronto e os detalhes da investigação ainda deverão ser esclarecidos pela Polícia Civil.
(*Colaborou com a materia Fica Dica SGO)