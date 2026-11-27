A Justiça de Maracaju condenou a 6 anos e 4 meses de reclusão Francisco Correa Bernardes, acusado de tentar matar o ex-genro em uma fazenda, no dia 19 de março de 2021.

O julgamento ocorreu na quinta-feira (26). Na sentença, o juiz Marco Antonio Montagnana Morais estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Apesar da condenação, o magistrado também garantiu ao réu o direito de recorrer da decisão em liberdade.

Na sentença, o juiz destacou que a vítima sobreviveu ao ataque, mas ficou com sequelas irreversíveis decorrentes dos ferimentos. Conforme consta na decisão, a vítima perdeu a visão do olho direito e teve a audição irremediavelmente prejudicada.

“As consequências, no entanto, são graves, na medida em que ressai dos autos que a vítima possui sequelas irreversíveis em decorrência dos ferimentos causados pelo evento. Com efeito, consta que a vítima perdeu a visão de seu olho direito, e que a sua audição restou irremediavelmente prejudicada.”

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