A Justiça determinou a suspensão das licenças ambientais e urbanísticas de um loteamento fechado previsto para a Área de Proteção Ambiental (APA) dos Mananciais do Lajeado, em Campo Grande. A decisão liminar também estabelece a paralisação imediata das obras e de outras intervenções na área.

A medida atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que aponta possíveis irregularidades no licenciamento do empreendimento. Segundo a Promotoria, o projeto está previsto para uma região ambientalmente sensível, com veredas, nascentes e áreas de preservação permanente importantes para a proteção dos mananciais que abastecem a Capital.

Entre os questionamentos apresentados pelo MPMS estão a possível incompatibilidade do loteamento com o Plano de Manejo da APA do Lajeado e a autorização de intervenções em áreas protegidas. O órgão também aponta que alternativas de acesso ao empreendimento, com menor impacto ambiental, teriam sido descartadas durante o licenciamento.

Para embasar a ação, o Ministério Público solicitou uma perícia ao Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro, da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul. O laudo identificou rotas tecnicamente viáveis utilizando a malha viária já existente, sem necessidade de ocupar as áreas protegidas mencionadas na ação.

O estudo também avaliou os impactos no trânsito do Bairro Maria Aparecida Pedrossian. Conforme a perícia, mesmo com a implantação dos aproximadamente 450 lotes previstos, as vias analisadas manteriam níveis adequados de capacidade, sem saturação que justificasse a intervenção ambiental questionada.

A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspendeu as licenças ambientais e urbanísticas, além da Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) vinculada ao empreendimento. As restrições permanecem até nova deliberação judicial.