Uma metralhadora calibre .50, uma bazuca e um fuzil de assalto foram apreendidos pela Polícia Federal em uma residência de Ponta Porã, na tarde desta quinta-feira (26). O arsenal estava em um imóvel na Avenida João Manoel Cardinal, no Jardim Universitário, na saída para Dourados.

Durante a operação, duas mulheres que estavam na casa foram conduzidas à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Um carro com diversas avarias, que estava na garagem do imóvel, também foi apreendido e removido por um guincho.

Conforme o site Ponta Porã News, a investigação busca identificar a origem do armamento, quem são os proprietários das armas e munições e qual seria a finalidade do material. Os donos do imóvel também deverão ser chamados para prestar informações.

A apreensão chama atenção especialmente pela presença de uma metralhadora calibre .50, armamento de alto poder de fogo. Uma arma do mesmo calibre foi utilizada na execução do narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, conhecido como “Rei da Fronteira”, em 15 de junho de 2016, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Na ocasião, Rafaat foi atacado enquanto estava em um veículo blindado. Os disparos da metralhadora Browning .50 conseguiram atravessar a proteção do automóvel e provocaram a morte do empresário, em um atentado que marcou a história da violência ligada ao crime organizado na fronteira entre Brasil e Paraguai.

A Polícia Federal segue investigando a procedência do arsenal encontrado em Ponta Porã.