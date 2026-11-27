O governador Eduardo Riedel reconheceu a situação de emergência em Glória de Dourados, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município no dia 4 de novembro. O Decreto estabelece o reconhecimento pelo prazo de 30 dias e autoriza a mobilização dos órgãos estaduais para prestar assistência à população e recuperar as áreas afetadas.

Segundo a publicação, a tempestade provocou danos humanos, materiais, econômicos e sociais, atingindo imóveis públicos e particulares. A situação de emergência havia sido declarada pela prefeitura em 6 de novembro e recebeu parecer favorável da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

O decreto também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para auxiliar as famílias atingidas. Em situações de risco iminente, agentes públicos poderão entrar em imóveis para prestar socorro ou determinar a evacuação dos moradores.

A medida ainda permite a dispensa de licitação para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços necessários ao atendimento emergencial, respeitadas as exigências legais.

Até quinta-feira (26), pelo menos 14 municípios de Mato Grosso do Sul haviam decretado situação de emergência ou calamidade pública em decorrência dos temporais de novembro:

Santa Rita do Pardo, Vicentina, Costa Rica, Glória de Dourados, Bodoquena, Ponta Porã, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Paranhos, Tacuru, Caracol, Aral Moreira, Jateí e Sete Quedas.