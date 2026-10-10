A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal apreenderam cerca de 17 toneladas de acetato de etila, substância utilizada na fabricação de cocaína, na manhã deste sábado (10), em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. A carga foi identificada durante uma fiscalização após os agentes encontrarem divergências na documentação apresentada pelo motorista da carreta.

A operação contou com a participação de agentes da Receita Federal e da Polícia Federal que atuam no município, além de uma equipe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da 8ª Região Fiscal (DIREP-08), de São Paulo.

Durante a abordagem, os fiscais identificaram inconsistências na nota fiscal, com divergência entre o produto transportado e a descrição registrada no documento. A irregularidade levou à apreensão da carga para os procedimentos de fiscalização e investigação.

Segundo estimativa da PF e da Receita Federal, o volume apreendido poderia ser utilizado na produção de aproximadamente 34 toneladas de cocaína. O cálculo considera uma proporção média de um litro de acetato de etila para cada dois quilos da droga pronta para consumo.

O acetato de etila é um solvente empregado em processos químicos industriais e também pode ser utilizado no processamento de cocaína. Por isso, o controle desse tipo de substância é considerado uma das frentes de combate à produção e ao tráfico de drogas.

A Receita Federal destaca que a fiscalização de insumos químicos nas fronteiras de Mato Grosso do Sul é estratégica para combater o narcotráfico internacional. A apreensão dessas substâncias pode dificultar o funcionamento de estruturas clandestinas de refino e processamento de entorpecentes.

Após a ocorrência, o motorista e a carreta foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do transporte e as possíveis irregularidades relacionadas à carga deverão ser apuradas pelas autoridades.