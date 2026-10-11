Um homem, ainda não identificado, foi executado com cerca de cinco tiros, na noite deste sábado (10), em Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande. A vítima seria alvo de um possível conflito entre facções criminosas.

Nas redes sociais, circula a informação de que o crime estaria relacionado à disputa entre grupos rivais. Uma publicação obtida pelo JD1 atribui a execução ao Comando Vermelho (CV) e indica que a vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

No entanto, a suposta ligação com a guerra entre facções ainda deverá ser investigada pelas autoridades.