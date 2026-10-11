Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros em meio à guerra de facções em Caarapó
Vítima foi morta com cerca de cinco tiros na noite deste sábado, publicação nas redes sociais atribui crime ao Comando Vermelho
Um homem, ainda não identificado, foi executado com cerca de cinco tiros, na noite deste sábado (10), em Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande. A vítima seria alvo de um possível conflito entre facções criminosas.
Nas redes sociais, circula a informação de que o crime estaria relacionado à disputa entre grupos rivais. Uma publicação obtida pelo JD1 atribui a execução ao Comando Vermelho (CV) e indica que a vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
No entanto, a suposta ligação com a guerra entre facções ainda deverá ser investigada pelas autoridades.