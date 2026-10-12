Foi identificada como Ana Vitória Barbosa de Oliveira, adolescente, de 16 anos, a vítima do acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus neste domingo, dia 11, na MS-497, em Paranaíba.

Ela estava na garupa da motocicleta que era pilotada por outra jovem, de 19 anos, que sobreviveu ao acidente e permanece internada na Santa Casa de Paranaíba. O condutor do ônibus nada sofreu.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) explicou que a motocicleta seguia pela Avenida Três Lagoas e ao chegar no cruzamento com a MS-497, colidiu transversalmente com o ônibus que trafegava sentido BR-158.

Com a força do impacto, as duas ocupantes da motocicleta foram arremessadas ao chão e sofreram ferimentos graves. A moto ficou presa sob a parte dianteira do ônibus.

Segundo o site Interativo MS, Ana Vitória e a pilota foram socorridas, mas a adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.