Foi identificado como Matheus Vinicius da Silva Santana, de 20 anos, o rapaz assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, dia 14, em Corumbá. Ele foi morto por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.

O crime aconteceu no bairro Ernesto Sassida e uma das linhas de investigação da Polícia Civil é um desentendimento que a vítima teve duas semanas atrás. A família apontou dois indivíduos como potenciais suspeitos pelo crime.

Na ocasião, a família explicou que Matheus teria danificado um veículo pertencente a um dos suspeitos, enquanto o outro teria atropelado a vítima.

Segundo o site Diário Corumbaense, o caso segue sob investigação para tentar identificar os autores e a motocicleta usada no homicídio.

Ainda conforme o site local, Matheus apresentava cinco perfurações, sendo uma nas costas, duas na região dos glúteos, uma na coxa e outra no abdômen.

No local dos fatos foram recolhidos seis cápsulas de calibre 9 milímetros.