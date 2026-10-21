Polícia
Fogo atinge apartamento e três animais são resgatados no Jardim Leblon
Dois cachorros e um gato foram retirados do imóvel durante a ocorrência; incêndio deixou danos materiais e não houve vítimas
Um incêndio atingiu um apartamento no condomínio residencial Leonel Brizola II, no Jardim Leblon, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (20). Dois cachorros e um gato foram resgatados, não houve vítimas, apenas danos materiais.
Conforme apurado no local, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. Apesar do fogo, não houve registro de vítimas, mas o imóvel sofreu danos materiais.
A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. As circunstâncias do ocorrido não foram confirmadas.