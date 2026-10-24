Uma recém-nascida de 23 dias morreu na madrugada deste sábado (24), após apresentar coloração arroxeada no rosto durante a amamentação, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Corpo de Bombeiros foi acionado e óbito foi confirmado por laudo médico.

Conforme o registro policial, o pai da criança relatou que a mãe teria adormecido enquanto amamentava a filha e, ao despertar, percebeu a alteração na coloração da criança. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a bebê e a mãe ao Centro Regional de Saúde Tiradentes.

Na unidade de saúde, os policiais mantiveram contato com a mãe, que confirmou as informações relatadas anteriormente pelo pai. A morte foi confirmada por laudo médico, a equipe da Polícia Militar acionou a Polícia Civil para a realização dos procedimentos periciais cabíveis. Em seguida, os policiais foram à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como morte a esclarecer.