Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante após esfaquear um familiar durante uma discussão na tarde de sábado (24), em Corumbá.

O caso ocorreu durante uma confraternização com consumo de bebidas alcoólicas, e a vítima foi atingida no lado esquerdo do peito.

Segundo o site Diário Corumbaense, a confusão começou com uma discussão entre um casal. Um familiar de uma das partes tentou intervir e acabou ferido. Outro participante conseguiu retirar a faca das mãos do agressor, quebrando o objeto e deixando apenas a lâmina.

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé. A vítima foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde os policiais foram informados de que seu estado de saúde era delicado.

Durante as buscas, os militares localizaram o homem a cerca de um quilômetro do local, no quintal de uma residência onde teria entrado sem autorização. Ele estava exaltado, precisou ser algemado e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

À autoridade policial, o suspeito confessou o crime e alegou ter reagido após receber um tapa no rosto. A lâmina usada no ataque também foi entregue à Polícia Civil.