Um homem foi preso na tarde deste sábado (25) por abusar sexualmente de três crianças, de 10, 11 e 12 anos, no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Duas das vítimas são enteadas do autor.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia partiu da mãe da menina de 11 anos, que tinha um relacionamento com autor. A criança relatou que sofria abuso pelo padrasto há algum tempo e que teria ocorrido novamente neste sábado.

Segundo a ocorrência, o irmão da menina, de 12 anos, que também é enteado do autor, e uma outra menina de 10 anos que estava na residência, também foram vítimas.

O homem foi detido e encaminhado para a DEPAC Cepol, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento especializado.