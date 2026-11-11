Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam cerca de 2 toneladas de maconha e recuperaram uma Toyota Hilux roubada, nesta terça-feira (10), na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. Um homem de 34 anos foi preso após tentar fugir da abordagem.

A equipe patrulhava a rodovia quando percebeu que a caminhonete entrou em alta velocidade e quase atingiu outros veículos. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu pela contramão, obrigando outros condutores a desviar para evitar colisões.

Próximo ao entroncamento com a MS-378, conhecida como Estrada do Guaíba, o homem perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra a cerca de uma propriedade rural. Ele ainda tentou escapar a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Na vistoria, foram encontrados 2.031 tabletes de maconha na cabine e na caçamba da caminhonete. O motorista afirmou que recebeu o veículo carregado nas proximidades de Antônio João e receberia R$ 5 mil para transportá-lo até Dourados.

Os policiais também descobriram que a placa utilizada pertencia a outro veículo. A Hilux havia sido roubada em Rondonópolis (MT), em janeiro de 2025. O homem, a droga e a caminhonete foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 4,2 milhões.